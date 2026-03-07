Mann mit Fahrrad von Tram angefahren

Nr. 0254

In Gesundbrunnen fuhr gestern Nachmittag eine Tram gegen einen Mann, der dadurch Verletzungen erlitt. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der 79-Jährige gegen 16:10 Uhr die Tramschienen der Osloer Straße von der Stockholmer Straße kommend am dortigen Überweg, als zeitgleich eine Straßenbahn der Linie M 13 in Richtung Schwedenstraße unterwegs war. Ob er dabei sein Rad fuhr oder schob, ist noch nicht abschließend geklärt. Der 24-Jährige Tramfahrer berichtete, dass der Senior dabei nicht rechtzeitig vor den Schienen stehen geblieben sei und er daraufhin neben akkustischen Warnsignalen auch eine Notbremsung habe durchführen müssen. Dennoch kam es zum Zusammenstoß, wodurch der 79-Jährige mehrere Brüche und innere Verletzungen davontrug. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn umgehend in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Nun ermittelt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord), insbesondere zu der zum Umfallzeitpunkt bestehenden Ampelregelung.