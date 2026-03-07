Fanartikel geraubt

Nr. 0253

Vier Jugendliche zeigten gestern Abend einen Raubüberfall in Prenzlauer Berg an. Demnach waren die vier Jugendlichen, jeweils zwei im Alter 14 und 15 Jahren, gegen 19:15 Uhr auf der Greifenhagener Straße kurz vor dem U-Bahnhof Schönhauser Allee unterwegs, als sie dort von bis zu 30 Personen umringt worden sein sollen. Den Angaben zufolge soll es sich dabei um Anhänger des Fußballvereines 1. FC Union Berlin gehandelt haben, die vereinzelt maskiert waren. Einzelne Mitglieder der Gruppe hätten zudem Bekleidung mit entsprechenden Aufdrucken oder Ansteckern getragen. Mehrere Männer der Gruppe sollen den Jugendlichen dann unter Androhung von Schlägen und Tritten die Herausgabe der Rucksäcke oder derer Inhalte verlangten haben. Vom Rücken eines der beiden 14-Jährigen sei ein Rucksack mit einem Aufdruck des Fußballvereines Hertha B.S.C. gerissen worden. Zudem sollen sie die Jugendlichen, als Anhänger des Vereines Hertha B.S.C., unter Androhung von Gewalt aufgefordert haben, den Bereich um die Schönhauser Allee nicht mehr zu betreten. Anschließend flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Nach dem Überfall liefen die Beraubten zu den Schönhauser Allee Arcaden und sprachen dort anwesende Einsatzkräfte der Polizei an. Weitere Einsatzkräfte suchten sogleich die Umgebung nach den Tatverdächtigen ab. Dabei stellten sie auf der Krüger Straße eine Personengruppe von elf Männern im Alter von 16 bis 21 Jahren fest, hielten diese an und überprüften sie. Von diesen elf trugen acht Personen Fanartikel des Vereines 1. FC Union Berlin. Ob die Gruppe mit dem angezeigten Raubüberfall im Zusammenhang steht, ist Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Raubkommissariats der Polizeidirektion 1 (Nord).