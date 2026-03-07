Radfahrer stürzt und verstirbt später im Krankenhaus

Nr. 0252

Gestern Vormittag stürzte in Marzahn ein Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 67-Jährige gegen 9:20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg des Murtzaner Ringes, als er dabei ohne Fremdeinwirkung gestürzt sein soll. Zeugenaussagen zufolge lag der 67-Jährige stark krampfend auf dem Boden. Alarmierte Rettungskräfte begannen sogleich mit Reanimationsmaßnahmen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Nichtsdestotrotz verstarb er dort später. Die Angehörigen wurden informiert. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die Ermittlungen, insbesondere zur Todesursache.