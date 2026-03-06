Mann vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0251

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach dem 31-jährigen Erik STAUDACHER. Er begab sich am 15. Februar 2026 gegen 3:30 Uhr aus einer Bar in der Neuköllner Pannierstraße nach Hause in die Alt-Treptower Onckenstraße. Dort kam er gegen 3:50 Uhr an, ließ seine persönlichen Gegenstände zurück und verließ erneut zu einem unbekannten späteren Zeitpunkt die Wohnung. Seither ist er unbekannten Aufenthaltes. Nachdem die privaten Bemühungen der Familie und auch die bisherigen Maßnahmen der Polizei ohne Erfolg blieben, bitten wir nun die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach Herrn Staudacher.