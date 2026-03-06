Mann vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Polizeimeldung vom 06.03.2026

Treptow-Köpenick

(Bild: Quelle: bekannt)

Porträtfoto des Vermissten

Nr. 0251
Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach dem 31-jährigen Erik STAUDACHER. Er begab sich am 15. Februar 2026 gegen 3:30 Uhr aus einer Bar in der Neuköllner Pannierstraße nach Hause in die Alt-Treptower Onckenstraße. Dort kam er gegen 3:50 Uhr an, ließ seine persönlichen Gegenstände zurück und verließ erneut zu einem unbekannten späteren Zeitpunkt die Wohnung. Seither ist er unbekannten Aufenthaltes. Nachdem die privaten Bemühungen der Familie und auch die bisherigen Maßnahmen der Polizei ohne Erfolg blieben, bitten wir nun die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach Herrn Staudacher.

Foto des Vermissten (Bild: Quelle: bekannt)

Foto des Vermissten

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
  • männlich
  • 31 Jahre alt
  • circa 170 cm groß
  • schlanke Gestalt
  • dunkler Vollbart
  • hohe Stirn
  • teilweise blond gefärbtes Kopfhaar
  • Tätowierung linkes Handgelenk: gelbe Banane
Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er vermutlich:
  • gelbe Strickmütze
  • länglichen silberfarbenen Ohrring am rechten Ohr mit russischer Inschrift: Уменьшительно-ласкательное
  • lilafarbene Plüschjacke von „Uniqlo“
  • beigefarbener Pullover
  • weiße Lederturnschuhe
Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:
  • Wer hat den Vermissten seit dem 15. Februar 2026 um 3:50 Uhr gesehen?
  • Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?
  • Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.

