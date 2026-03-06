Versuchter Autodiebstahl - Festnahme

Nr. 0248

Gestern Nachmittag versuchten mehrere Männer, ein Auto in Zehlendorf zu entwenden. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die drei Tatverdächtigen gegen 17 Uhr mithilfe eines Funkwellenbrechers unbefugt Zugang zu einem Fahrzeug in der Berliner Straße. Ein 31-jähriger Mann öffnete damit die Fahrertür des Autos und setzte sich hinein. Währenddessen beobachtete sein 43-jähriger Begleiter die Umgebung. Ein weiterer 35-jähriger Mann wartete in einem anderen Fahrzeug auf seine mutmaßlichen Komplizen. Da die Tatverdächtigen offenbar gestört wurden, flüchteten sie mit dem bereitstehenden Fluchtfahrzeug ohne Beute in Richtung Schloßstraße. Polizeibeamte nahmen die Männer kurz darauf fest und brachten sie zu einem Polizeigewahrsam, in dem ihre Identitäten festgestellt wurden. Die Tatverdächtigen sollen heute einem Ermittlungsrichter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.