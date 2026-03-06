Nationalsozialistische und antisemitische Parolen entfernt

Nr. 0247

Polizeibeamte entfernten gestern Vormittag mehrere strafbare Parolen in Tempelhof. Gegen 10 Uhr hatte eine Zeugin die Polizei zum U-Bahnhof Ullsteinstraße gerufen. Dort hatten ein oder mehrere Unbekannte zuvor mehrere nationalsozialistische und antisemitische Parolen auf ein Namensschild des Bahnhofs geschmiert. Die Einsatzkräfte entfernten die etwa 20 × 60 Zentimeter großen Schriftzüge, nachdem sie diese vorher zur Beweissicherung fotografiert hatten. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt.