Autofahrer angegriffen

Nr. 0246

Gestern Nachmittag soll ein Autofahrer in Rummelsburg einen anderen Autofahrer verletzt haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 23-Jähriger gegen 16:35 Uhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Ostkreuz. Als ein bisher Unbekannter mit seinem Fahrzeug bei grünem Ampellicht nicht losfuhr, betätigte der 23-Jährige die Hupe. Daraufhin stieg der Unbekannte aus seinem Wagen aus und soll gegen die Scheibe der Fahrertür des 23-Jährigen geschlagen haben. Als dieser daraufhin die Scheibe öffnete, soll der Unbekannte ihn mit einem Messer an einem Finger verletzt haben. Anschließend stieg der mutmaßliche Angreifer wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Der Angegriffene erlitt eine Schnittverletzung an einem Finger und kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.