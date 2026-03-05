Einbruch in Feuerwehrwache

Nr. 0244

Heute Morgen stellte ein Hausmeister einen Einbruch in eine Feuerwache in Frohnau fest. Bislang Unbekannte hatten sich in der Nacht gewaltsam Zutritt zur Wache in der Senheimer Straße verschafft, nachdem der letzte Feuerwehrmann diese gegen 21:45 Uhr verlassen habe. Bei dem Diebstahl wurden Einsatzmittel und Schutzausrüstungen in einem fünfstelligen Sachwert entwendet. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen übernommen.