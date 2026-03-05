Waffen und Sprengstoff beschlagnahmt

Nr. 0243

Gestern Nachmittag beschlagnahmten Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes bei einer Waffenlagerungskontrolle in Wilmersdorf eine im unerlaubten Besitz befindliche scharfe Schusswaffe sowie Schwarzpulver. Gegen 16 Uhr durchsuchten die Kräfte die Wohnung und das Fahrzeug eines 79-jährigen Mannes in der Schlangenbader Straße. Kräfte des Kriminaltechnischen Institutes, eine Einsatzhundertschaft sowie Einsatzkräfte des zuständigen Polizeiabschnitts unterstützten die polizeilichen Maßnahmen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und das Waffengesetz führt das Landeskriminalamt Berlin.