Autofahrerin fährt Fußgänger an

Nr. 0242

Bei einem Verkehrsunfall in Staaken wurde gestern Mittag ein Fußgänger verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben befuhr eine 58-jährige Autofahrerin gegen 14 Uhr den Brunsbütteler Damm in Fahrtrichtung Magistratsweg und hielt im Bereich der Bushaltestelle Päwesiner Weg an. Als die Fahrerin vom Fahrbahnrand angefahren und ihr Fahrzeug dafür zurückgesetzt haben soll, soll sie den 32-Jährigen angefahren haben. In der Folge stürzte er auf die Fahrbahn und erlitt Verletzungen am Kopf sowie an einem Arm. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.