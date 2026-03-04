Gedenkstätte mit antisemitischen Schriftzug beschmiert

Nr. 0241

Heute Vormittag wurde über die Internetwache eine Sachbeschädigung an einer Gedenkstätte in Neukölln angezeigt. Ein Sicherheitsmitarbeiter stellte gegen 9 Uhr einen Schriftzug mit antisemitischen Inhalt an der Außenmauer der Gedenkstätte im Bereich Grüner Weg/ Netzestraße in einer Größe von 400cm x 60cm fest. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.