Gedenkstätte mit antisemitischen Schriftzug beschmiert

Polizeimeldung vom 04.03.2026

Neukölln

Nr. 0241
Heute Vormittag wurde über die Internetwache eine Sachbeschädigung an einer Gedenkstätte in Neukölln angezeigt. Ein Sicherheitsmitarbeiter stellte gegen 9 Uhr einen Schriftzug mit antisemitischen Inhalt an der Außenmauer der Gedenkstätte im Bereich Grüner Weg/ Netzestraße in einer Größe von 400cm x 60cm fest. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

