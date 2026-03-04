Vor der Polizei geflüchtet und festgenommen

Nr. 0240

In der vergangenen Nacht flüchtete ein Autofahrer in Niederschöneweide vor der Polizei. Gegen 1.15 Uhr bemerkten Einsatzkräfte in der Michael-Brückner-Straße in Fahrtrichtung Schnellerstraße einen Mietwagen, dessen Fahrer damit mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Als der 29-Jährige das Einsatzfahrzeug wahrgenommen haben soll, beschleunigte er stark und versuchte, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Der Tatverdächtige bog daraufhin plötzlich nach rechts in die Hasselwerderstraße ab. Die Einsatzkräfte schalteten Blaulicht und Signalhorn ein und nahmen die Verfolgung auf. Kurz darauf bog der Fahrer nach links in die Fließstraße ab und musste sein Fahrzeug aufgrund einer Baustelle anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamtinnen und Beamten Atemalkoholgeruch wahr und stellten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 29-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,4 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mietwagen durchsucht. Dabei beschlagnahmten die Einsatzkräfte mutmaßliche Betäubungsmittel, Verpackungsmaterialien, ein Messer sowie einen zur Fahndung ausgeschriebenen Führerschein. Beim Transport zu einer Gefangenensammelstelle, zur Entnahme einer Blutprobe, fanden die Polizeikräfte in der Kleidung des Tatverdächtigen Kunsturin und beschlagnahmten weitere mutmaßliche Betäubungsmittel. Der 29-Jährige kam im Anschluss auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie weiterer Verkehrsdelikte.