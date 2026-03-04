Mann nach Wohnungsbrand verstorben

Nr. 0239

Heute Morgen ist ein Mann nach einem Wohnungsbrand in Marzahn verstorben. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte eine Anwohnerin gegen 8 Uhr Brandgeruch und einen ausgelösten Rauchmelder in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Märkischen Allee und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehrkräfte fanden den Mieter leblos vor, brachten ihn aus der Wohnung und leiteten Reanimationsmaßnahmen ein. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 61-Jährigen feststellen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.