Jugendliche beleidigt und angegriffen

Nr. 0238

Gestern Mittag wurde eine Jugendliche im Ortsteil Märkisches Viertel beleidigt und tätlich angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die 16-Jährige gegen 12:15 Uhr auf dem Gehweg des Dannenwalder Wegs, als sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Unbekannte deutete auf das Kopftuch der Jugendlichen und soll sich dabei in beleidigender Weise über ihre Kopfbedeckung geäußert haben. Im weiteren Verlauf soll der Mann das Kopftuch ergriffen und versucht haben, es der 16-Jährigen vom Kopf zu ziehen. Da die Enden des Tuches um den Hals der Jugendlichen gelegt waren, wurde sie durch das kraftvolle Herunterziehen gewürgt und erlitt Schmerzen im Halsbereich. Anschließend entfernte sich der Unbekannte. Die Jugendliche wurde vor Ort ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.