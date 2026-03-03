Schussabgaben im Volkspark Friedrichshain - Zeugenaufruf

Nr. 0236

Am 3. März 2026 gegen 3 Uhr in der Nacht kam es im Volkspark Friedrichshain in der Friedenstraße zu Schussabgaben. Ein 50 Jahre alter Geschädigter wurde mit lebensgefährlichen Schussverletzungen unweit des Denkmals „Spanienkämpfer“ angetroffen. Er soll noch versucht haben, auf seine Notsituation aufmerksam zu machen und ein weißes Fahrzeug zum Anhalten zu bewegen. Letztlich fand ihn jedoch ein Passant und alarmierte Rettungskräfte. Diese brachten den Geschädigten in ein Krankenhaus, wo er noch medizinisch behandelt wird. Die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Totschlags im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin obliegen der 3. Mordkommission und dauern hinsichtlich der konkreten Tatumstände, Tathintergründe und der Namhaftmachung des oder der Täter an.

In dem Zusammenhang bitten die Ermittlerinnen und Ermittler um Mithilfe:

Wer hat das Geschehen beobachtet?

Wer hat Bild- oder Videoaufnahmen gefertigt?

Wer kann Angaben zu dem weißen Fahrzeug machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die 3. Mordkommission des Landeskriminalamtes Berlin in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911333, per E-Mail an LKA113-Hinweis@polizei.berlin.de , über die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.