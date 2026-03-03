Mehrere Polizisten bei Festnahme verletzt

Nr. 0235

Gestern Nachmittag wurden Polizeikräfte in Wilhelmstadt bei einem Einsatz verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Einsatzkräfte gegen 16 Uhr wegen eines randalierenden Mannes in den Blasewitzer Ring alarmiert. Im Verlauf der Sachverhaltsklärung zu einer zuvor angezeigten Bedrohung erschien ein 19-jähriger Tatverdächtiger und beleidigte die Beamtinnen und Beamten. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 19-Jährige erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten durch gezielte Tritte und Schläge gegen Kopf und Oberkörper. Weitere Einsatzkräfte erlitten Verletzungen an Armen und Beinen. Aufgrund seines psychischen Zustandes sollte der Tatverdächtige in einem Krankenhaus ärztlich vorgestellt und anschließend stationär aufgenommen werden. Als die Einsatzkräfte ihn zu einem Funkstreifenwagen begleiteten, erschienen zudem ein 19-jähriger Bekannter sowie der 46-jährige Vater des Tatverdächtigen. Beide sollen versucht haben, die polizeilichen Maßnahmen durch körperliche Gewalt zu verhindern. Die Einsatzkräfte setzten daraufhin ein Reizstoffsprühgerät ein, um die Angriffe abzuwehren. Der verletzte Polizeibeamte trat im Anschluss vom Dienst ab. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).