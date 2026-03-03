Umzäunung des Görlitzer Parks beschädigt

Nr. 0234

In der vergangenen Nacht wurden in Kreuzberg an der Umzäunung des Görlitzer Parks Beschädigungen festgestellt. Gegen Mitternacht befanden sich Einsatzkräfte im Zusammenhang mit einer Kundgebung an der Umfriedung der Parkanlage. Im Verlauf der Maßnahmen stellten die Einsatzkräfte an sechs Zugangstoren jeweils ein unbefugt angebrachtes Fahrradschloss sowie Klebemittel im Profilzylinder fest. Durch die unbefugt angebrachten Fahrradschlösser war ein ordnungsgemäßes Verschließen der Tore nicht möglich. Die Polizeikräfte entfernten die Fahrradschlösser, sodass die Zugangstore im Anschluss verschlossen werden konnten. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).