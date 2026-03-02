Verdacht des Fahrens unter Einfluss von Lachgas – Fahrer gestoppt

Nr. 0232

In der vergangenen Nacht hielten Polizeikräfte einen 19 jährigen Autofahrer in Hellersdorf an, nachdem ein Zeuge die Polizei aufgrund seiner auffälligen Fahrweise alarmiert hatte. Nach Aussagen des Zeugen sei der Autofahrer erstmals gegen 0:20 Uhr auf der Leipziger Straße aufgefallen. Er soll mehrfach aus einem mit Lachgas gefüllten Luftballon inhaliert haben und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Auf Höhe der Kreuzung Alte Hellersdorfer Straße Ecke Zossener Straße hielten die Polizeikräfte das Fahrzeug an und überprüften den Fahrer. Da der 19 Jährige einer Durchsuchung des Autos nicht zustimmte, wurde richterlich ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Trotzdem kam er den Aufforderungen, das Fahrzeug zu verlassen, nicht nach. Er verriegelte das Fahrzeug von innen und zeigte sich unkooperativ gegenüber den Einsatzkräften. Da er sich weiterhin verweigerte, wurde die Seitenscheibe durch einen Polizisten eingeschlagen, um das Fahrzeug zu entriegeln. Der Fahrer wurde festgenommen, und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden mehrere Flaschen mit Lachgas sowie ein Luftballon gefunden und ebenfalls beschlagnahmt. Das Fahrzeug wurde an seinen Halter übergeben und der 19 Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).