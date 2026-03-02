Versuchter Einbruch in Sicherheitsfirma

Nr. 0231

In der vergangenen Nacht versuchten mehrere Männer in das Gebäude einer Sicherheitsfirma in Lichtenberg einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten gegen 22:10 Uhr mithilfe von mitgebrachtem Werkzeug Zutritt zu dem Grundstück in der Frankfurter Allee und beschädigten dabei einen Zaun. Im weiteren Verlauf versuchten sie, in das Gebäude einzudringen, und beschädigten dabei eine Brandschutztür. Ein weiteres Sicherheitssystem konnten die Männer jedoch nicht überwinden. Anschließend flüchteten sie in Richtung Buchberger Straße. Die weiteren Ermittlungen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.