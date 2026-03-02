Flucht vor der Polizei auf der Autobahn

Nr. 0230

In Neukölln flüchtete gestern Nachmittag ein Autofahrer vor der Polizei. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen beging der unbekannte Autofahrer gegen 14:10 Uhr auf der BAB 100 in Fahrtrichtung Friedrichshain kurz vor dem Britzer Tunnel einen Geschwindigkeitsverstoß und sollte daraufhin von einer Zivilstreife der Autobahnpolizei kontrolliert werden. Die Einsatzkräfte signalisierten ihm mittels Polizeikelle, dass er anhalten soll, und setzten sich mit ihrem Einsatzfahrzeug vor den Wagen. An der Ausfahrt Richtung Sonnenallee fuhr der Autofahrer jedoch nicht ab, sondern flüchtete mit hoher Geschwindigkeit auf der BAB 100 geradeaus weiter. Die Polizeikräfte folgten ihm. Auf Höhe der Anschlussstelle Treptower Park kam es zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen und Staubildung. Der Autofahrer setzte seine Fahrt über den Seitenstreifen weiter fort und bewegte sich slalomartig an den anderen Autos vorbei. Am Stauende an der Abfahrt Treptower Park musste der Flüchtende aufgrund der Verkehrsdichte vor einer roten Ampel anhalten. Ein Polizeibeamter in Zivil entschied sich daraufhin den Autofahrer dort festzunehmen und schlug hierfür eine Seitenscheibe des Fluchtwagens ein. Der Unbekannte rammte in der Folge mit seinem Fahrzeug ein vor ihm stehendes Auto zur Seite, fuhr gegen ein weiteres Auto und entfernte sich dann in Richtung Elsenbrücke und entkam. Die Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.