Festnahme nach versuchtem Autoeinbruch

Nr. 0228

Gestern Vormittag wurde ein mutmaßlicher Autoeinbrecher in Schöneberg festgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand bemerkte ein Polizist den 24-Jährigen gegen 11:15 Uhr während einer Streifenfahrt im Bereich Steinmetzstraße/Bülowstraße. Der Tatverdächtige soll mit einem Werkzeug an einem geparkten Renault Clio hantiert haben. Als der Polizist das Einsatzfahrzeug verließ und sich dem Mann näherte, ließ dieser das Werkzeug fallen. Der Beamte nahm den 24-Jährigen daraufhin fest. Er wurde einem zuständigen Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) überstellt. Die Ermittlungen dauern an.