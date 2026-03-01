E-Scooter-Fahrerin bei Unfall verletzt

Nr. 0227

Gestern Nachmittag ereignete sich in Reinickendorf ein Verkehrsunfall, bei dem eine jugendliche E-Scooter-Fahrerin verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand und Zeugenaussagen soll die 16-Jährige bei Grün die Roedernallee in Fahrtrichtung Lengeder Straße auf einem Radfahrstreifen befahren haben. Ein 61-jähriger Autofahrer befuhr die Roedernallee aus der Lengeder Straße kommend, bog nach links in die Flottenstraße ab und fuhr die 16-Jährige an. Sie stürzte daraufhin und erlitt Verletzungen an einem Bein und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).