Mann mit Stichverletzungen im Krankenhaus

Nr. 0226

Im Zuge eines Streits in der vergangenen Nacht in Kreuzberg erlitt ein Mann Stichverletzungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es gegen 3 Uhr zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einer Gruppe aus fünf Personen und einer Gruppe aus drei Personen in einer Bar in der Pücklerstraße. Als alle Beteiligten die Bar verließen, setzte sich der Streit vor der Bar fort. Im weiteren Verlauf sollen die beiden unbekannten Männer aus der kleineren Gruppe einem 26- sowie einem 27-Jährigen aus der größeren Gruppe ins Gesicht geschlagen haben. Einer der Unbekannten soll zudem einem weiteren 27-Jährigen aus der fünfköpfigen Gruppe mehrere Stichverletzungen am Rumpf zugefügt haben. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten, die in Begleitung einer ebenfalls unbekannten Frau waren. Der 27-Jährige mit den Stichverletzungen kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Seine beiden am Kopf verletzten Begleiter wollten sich zunächst nicht behandeln lassen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernommen.