Bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nr. 0225

In der vergangenen Nacht verstarb ein Mann nach einem Verkehrsunfall in Reinickendorf. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 29-jährige Autofahrer mit zwei Mitfahrern im Alter von 29 und 30 Jahren gegen 3 Uhr die Aroser Allee in Fahrtrichtung Holländerstraße. Kurz vor der Zermatter Straße kam er mit dem Audi nach links von der Fahrbahn ab und prallte schließlich gegen einen Baum. Alarmierte Rettungskräfte befreiten den 29-jährigen Fahrzeugführer und den 29-jährigen Mitfahrer aus dem Fahrzeug. Der 30-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Kraftfahrer verstarb, trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, wenig später noch am Unfallort. Beide Mitfahrer kamen unter anderem mit Verletzungen am Kopf und an den Rippen zu stationären Behandlungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.