Verkehrsunfall nach mutmaßlichem Rennen

Nr. 0223

Gestern Abend kam es in Friedrichsfelde zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19‑jähriger Fahrzeugführer gegen 20 Uhr die Straße Alt‑Friedrichsfelde in Richtung Stadtzentrum. Auf Höhe der Charlottenstraße wechselte er den Fahrstreifen und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw einer 22‑jährigen Fahrzeugführerin auf. Laut Zeugenaussagen soll der Pkw des 19‑Jährigen und ein bislang unbekannt gebliebenes Fahrzeug zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und mehrfach rücksichtslos die Fahrstreifen gewechselt haben. Die 22‑jährige Fahrerin und ihre 31‑jährige Beifahrerin erlitten leichte Kopfverletzungen. Sie wurden im Krankenhaus ambulant behandelt. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein sowie den Pkw des 19‑Jährigen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße Alt‑Friedrichsfelde stadteinwärts kurzzeitig gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an.