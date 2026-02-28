Mutmaßlicher Raub

Nr. 0222

Gestern Abend soll es zu einem Raub in Johannisthal gekommen sein. Gegen 22.30 Uhr sollen ein 18‑Jähriger und sein gleichaltriger Begleiter im Landschaftspark Rudow‑Altglienicke von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen worden sein. Die Tatverdächtigen hätten die beiden zum gemeinsamen Konsum von Cannabis animieren wollen. Einer der Männer habe dem einen Heranwachsenden das von ihm mitgeführte Cannabis aus der Hand gerissen und sinngemäß geäußert, dass sie es nicht zurückbekämen und er sie „abstechen“ werde, sollten sie sich widersetzen. Die beiden 18‑Jährigen hätten daraufhin versucht, sich vom Ort zu entfernen. Dabei seien sie von den Tatverdächtigen bedrängt und teilweise auf eine Sitzbank gestoßen worden. Dem Begleiter sei schließlich die Flucht in unbekannte Richtung gelungen. Der andere sei ebenfalls geflüchtet, jedoch von den Tatverdächtige verfolgt worden. Während der Verfolgung hätten die Männer erneut sinngemäß gedroht, ihn „abzustechen“, falls er nicht stehen bleibe. In Höhe eines dortigen Discounters sollen die Tatverdächtigen den Heranwachsenden eingeholt, zu Boden gebracht und etwa 20 bis 30 Sekunden lang gewürgt haben, sodass er Atemnot verspürt und zeitweise keine Luft bekommen habe. Währenddessen hätten die Tatverdächtige den Verfolgten durchsucht und sein Mobiltelefon entwendet. Nach wenigen Minuten hätten die Unbekannten von ihm abgelassen und seien geflüchtet. Der Verletzte habe über Schmerzen am Hals, am Kinn, am Gesäß sowie am linken Handgelenk geklagt und wurde durch einen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.