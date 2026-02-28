Mutmaßlicher Raub mit Messer

Nr. 0221

Gestern Abend soll es zu einem Raub in Steglitz gekommen sein. Gegen 21 Uhr soll ein 20‑jähriger Mann auf dem Gehweg des Edenkobener Stegs von drei bislang Unbekannten überfallen worden sein. Die Männer sollen dem Heranwachsenden entgegengekommen sein, als einer von ihnen dem jungen Mann den auf dem Rücken getragenen Rucksack entrissen haben soll. Zeitgleich soll ein weiterer Tatverdächtige dem Überfallenen mit einem Messer eine Verletzung am linken Oberschenkel zugefügt haben. Zudem erlitt der Mann einen oberflächlichen Kratzer am rechten Oberschenkel. Die Tatverdächtigen sollen den Rucksack samt Inhalt entwendet haben und seien anschließend unerkannt über die Albrechtstraße in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Verletzte entfernte sich daraufhin selbstständig vom Tatort und alarmierte die Polizei. Der Verletzte wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen dauern an.