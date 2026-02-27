Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt – mehrere Festnahmen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0220

Einsatzkräfte der Polizei Berlin vollstreckten gestern im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin neun Durchsuchungsbeschlüsse, bei denen sechs Personen im Alter von 33, 37, 53 und 56 Jahren festgenommen wurden. Hintergrund der gegen 19 Uhr beginnenden und bis in die späten Abendstunden andauernden Maßnahmen sind Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und schweren Raubes. Insgesamt wurden sechs Wohnanschriften sowie ein Café und ein Lager durchsucht. Einem 53 jährigen mutmaßlichen Haupttäter wird vorgeworfen, mit mindestens drei weiteren mutmaßlichen Mittätern mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

Hierbei soll der Verkauf von Betäubungsmitteln aus einem Café im Märkischen Viertel heraus betrieben worden sein. Die Käuferinnen und Käufer sollen teilweise auch beliefert worden sein. Ein Lagerraum in einem Wohngebäude, ebenfalls im Märkischen Viertel, soll als sogenannter Bunker genutzt worden sein. Dabei soll der Tatverdächtige von einem 37 und zwei weiteren 53 jährigen Männern unterstützt worden sein. Gestern Abend wurden diese vier Männer durch Einsatzkräfte an dem Lagerraum angetroffen und vorläufig festgenommen. Ein weiterer Tatverdächtiger, ein 56-Jähriger, wurde ebenfalls festgenommen. Bei seiner Festnahme soll der 53 jährige Haupttatverdächtige so heftig Widerstand geleistet haben, dass die Einsatzkräfte ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) einsetzen mussten. Der 53-Jährige wurde augenscheinlich nicht verletzt und lehnte die Alarmierung eines Rettungswagens ab. Ein Polizeibeamter verletzte sich infolge der Widerstandshandlungen an der Hand und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im weiteren Verlauf wurden der Lagerraum, das Café sowie die Wohnanschriften der Männer durchsucht. In dem Café wurde ein 33 jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen, da er im Verdacht steht, gemeinsam mit dem 37 Jährigen im Jahr 2022 einen schweren Raub begangen zu haben. Bei den Durchsuchungen der Örtlichkeiten wurde umfangreiches Beweismaterial gefunden. Unter anderem wurden augenscheinliches Betäubungsmittel wie mehrere hundert Gramm Kokain, circa 2,5 Kilogramm Marihuana, mehrere Haschischplatten, Bargeld im fünfstelligen Bereich sowie Dokumentationen über Handelstätigkeiten aufgefunden und beschlagnahmt. Bezüglich des Verfahrens wegen schweren Raubes wurden mutmaßliche Tatkleidung und Handys aufgefunden und beschlagnahmt. Alle festgenommenen Personen wurden zur Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung ins Polizeigewahrsam verbracht. Im Anschluss daran wurden der 33 und der 56 jährige Mann auf freien Fuß gesetzt. Der 37 Jährige und die drei 53 jährigen Männer wurden einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen diese erließ und in Vollzug setzte.

Die Ermittlungen zu den Tatbeteiligungen sowie die Auswertung und Untersuchung der gesicherten Beweismittel dauern an.