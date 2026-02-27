Nr. 0219
In Wilmersdorf wurde gestern Vormittag die Sitzbank vor einem Wahlkreisbüro durch Farbschmiererei beschädigt. In der Zähringerstraße stellte ein Mitarbeiter gegen 10:40 Uhr den Schriftzug in weißer Farbe über eine Länge von ungefähr 150 cm x 20 cm fest. Betroffen ist eine eigens an die dortige Hauswand montierte Sitzbank am Wahlkreisbüro. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung dauern an und wurden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin übernommen.
Sachbeschädigung an Wahlkreisbüro
Polizeimeldung vom 27.02.2026
Charlottenburg-Wilmersdorf