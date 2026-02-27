Sachbeschädigung an Wahlkreisbüro

Nr. 0219

In Wilmersdorf wurde gestern Vormittag die Sitzbank vor einem Wahlkreisbüro durch Farbschmiererei beschädigt. In der Zähringerstraße stellte ein Mitarbeiter gegen 10:40 Uhr den Schriftzug in weißer Farbe über eine Länge von ungefähr 150 cm x 20 cm fest. Betroffen ist eine eigens an die dortige Hauswand montierte Sitzbank am Wahlkreisbüro. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung dauern an und wurden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin übernommen.