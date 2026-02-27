Mutmaßliche Autodiebe festgenommen

Nr. 0218

In der vergangenen Nacht soll in Bohnsdorf ein Pkw gestohlen worden sein. Der Besitzer des Autos bemerkte gegen 23:45 Uhr, dass sein Renault nicht mehr auf der Straße Zur Gartenstadt vor dem Haus stand und erstattete über die Internetwache eine Anzeige. Während der Anzeigenaufnahme durch den Polizeiabschnitt 35 meldeten Einsatzkräfte eines benachbarten Polizeiabschnittes, dass sie auf einem Parkplatz am Adlergestell dieses Auto gefunden und die drei Insassen im Alter von 17, 21 und 27 festgenommen haben. Im Anschluss brachten sie das Trio in ein Polizeigewahrsam, wo sie nach jeweiligen erkennungsdienstlichen Behandlungen später wieder entlassen wurden. Das Auto wurde dem Anzeigenden wieder übergeben. Die Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).