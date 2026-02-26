Autofahrer durch Personengruppe angegriffen

Nr. 0217

In der vergangenen Nacht griffen in Kreuzberg mehrere Personen einen Autofahrer an. Ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge habe sich der 18-jährige Autofahrer gegen 23 Uhr an der Kreuzung Mehringplatz/Friedrichstraße in seinem Auto befunden. Plötzlich hätten Unbekannte auf das Auto des Mannes eingeschlagen, wobei eine Fensterscheibe zu Bruch ging. Die Täter sollen den 18-Jährigen danach aus seinem Auto gezogen und mit Steinen beworfen, sowie mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend mit mehreren Autos. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen mit Verletzungen an Kopf, Arm und Rumpf zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City).