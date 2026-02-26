Festnahme nach mehreren Betrugsversuchen

Nr. 0216

In Schöneberg wurden gestern Nachmittag zwei Männer festgenommen, nachdem sie in unterschiedlichen Geschäften versucht haben sollen, Einkäufe mit entwendeten Bankkarten zu tätigen. Gegen 15:30 Uhr sollen die beiden Männer im Alter von 24 und 39 Jahren zunächst versucht haben, in einem Geschäft in der Alboinstraße Waren zu kaufen. Dabei sollen sie unterschiedliche Bankkarten benutzt haben, die allesamt abgelehnt wurden. Daraufhin flüchteten die beiden Männer. Später an diesem Tag soll der 39-Jährige in einem anderen Geschäft, welches sich ebenfalls in der Alboinstraße befindet, versucht haben Werkzeug zu erwerben. Dabei nutzte er erneut unterschiedliche Bankkarten. Der Ladendetektiv des Geschäftes sei auf die Versuche der Zahlung aufmerksam geworden, hielt den Mann fest und übergab ihn der Polizei. Weitere Beamtinnen und Beamte konnten den im Auto wartenden 24-Jährigen in der Nähe ausfindig machen und nahmen diesen ebenfalls fest. Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 39-Jährige, der auch das Tatfahrzeug gefahren sein soll, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und sich stattdessen mit einem gefälschten Führerschein auswies. Zudem waren an dem Fahrzeug gestohlene Kennzeichen angebracht. Den 24-Jährigen betreffend stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass sich dieser aktuell unerlaubt in Deutschland aufhält. Die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts des Betruges mit rechtswidrig erlangten Bankkarten, der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Diebstahls von Kennzeichen, dauern an.