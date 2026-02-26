Van-Fahrer fährt Kind an

Nr. 0214

In Westend ereignete sich gestern Mittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind Verletzungen erlitt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr ein 64-jähriger Van-Fahrer gegen 12:30 Uhr die Preußenallee in Fahrtrichtung Heerstraße. Der Mann bog nach rechts in eine Grundstückseinfahrt ab und fuhr hierbei den in gleiche Richtung auf dem Gehweg laufenden 10-jährigen Jungen an. Der Junge fiel zu Boden und wurde in der Folge von dem Van überrollt. Er erlitt Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.