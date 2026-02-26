Frau nach Angriff verletzt

Nr. 0213

Gestern Nachmittag wurde in Wedding einer Frau von einem Mann ins Gesicht geschlagen. Gegen 15:45 Uhr soll die 41‑Jährige ein Geschäft in der Müllerstraße verlassen haben und dabei an einem 25‑Jährigen vorbeigegangen sein, der vor dem Geschäft auf dem Boden verweilt haben soll. Dieser sei unvermittelt aufgestanden und habe der Frau ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchtete er. Einsatzkräfte wurden am U‑Bahnhof Wedding von Passanten auf den mutmaßlichen Täter aufmerksam gemacht und nahmen ihn fest. Bei der 41‑Jährigen leisteten die Beamtinnen und Beamten vor Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe, da sie Verletzungen im Gesicht erlitten hatte. Sie wurde zur weiteren Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der Festgenommene wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht und für ein Fachkommissariat eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.