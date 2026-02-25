Festnahme nach Einbruch

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0212

Gestern Abend wurden zwei Männer im Alter von 40 und 58 Jahren festgenommen, nachdem sie in Lankwitz in ein Einfamilienhaus eingebrochen waren. Der Einbruch erfolgte gegen 18:50 Uhr in der Trippsteinstraße und Polizeieinsatzkräfte nahmen die Männer noch in Tatortnähe fest.

Im Anschluss an deren Festnahme erfolgten Durchsuchungen an den Wohnanschriften der Beschuldigten, an welchen weitere Beweismittel sichergestellt werden konnten. Beide Beschuldigten wurden heute beim Amtsgericht Tiergarten einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen beide und setzte sie in Vollzug.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 4 sowie der Staatsanwaltschaft Berlin – insbesondere dazu, ob die beiden Männer zu einer Tätergruppierung gehören, welche seit mindestens Mitte 2025 für weitere Taten verantwortlich sein könnte – dauern an.