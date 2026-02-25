Brand in Mehrfamilienhaus

Nr. 0211

In Steglitz kam es gestern Abend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 21:15 Uhr meldeten Bewohnende des betroffenen Wohnhauses in der Schildhornstraße eine Brandentwicklung im Hausflur. Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten das Feuer. Das Mietshaus musste evakuiert werden. Ein dreijähriges Kind, eine 63-jährige Frau und ein 59-jähriger Mann wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ambulant in Krankenhäusern behandelt. Da das Wohnhaus derzeit nicht bewohnbar ist, kamen 25 Bewohnerinnen und Bewohner in eine Notunterkunft. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.