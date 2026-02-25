Kind von Autofahrer angefahren

Nr. 0210

In Tempelhof ereignete sich gestern Nachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr ein Autofahrer gegen 15:15 Uhr die Hoeppnerstraße in Fahrtrichtung Werner-Voß-Damm. Der vierjährige Junge überquerte zu diesem Zeitpunkt zusammen mit seinem Vater und einem weiteren Kind die Straße. Der Autofahrer fuhr den Vierjährigen an, überrollte ihn in der Folge und setzte seine Fahrt anschließend ohne anzuhalten fort. Das Kind erlitt Verletzungen an Kopf, Armen sowie Rumpf und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Als mutmaßlicher Fahrer des Wagens wurde später ein 92-Jähriger ermittelt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.