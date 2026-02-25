Mit Stichverletzungen im Krankenhaus

Nr. 0209

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte zu zwei Personen mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus in Mitte alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen die 24 Jahre alte Frau und der 24 jährige Mann gegen 3 Uhr in einer Rettungsstelle eines Krankenhauses behandelt worden sein. Die Frau wies mehrere Stichverletzungen am Ober- und Unterkörper auf und wurde notoperiert. Der Mann erlitt eine Stichverletzung am Bein und wurde ambulant behandelt. Die Frau teilte mit, dass ihr die Verletzungen durch ihren Ex Partner, den 24 Jährigen, in Neukölln zugefügt worden sein sollen. Bei der Durchsuchung des Ex Partners wurde ein Messer mit Blutspuren gefunden und beschlagnahmt. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige in ein Polizeigewahrsam zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme gebracht. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurde er entlassen. Die weiteren Ermittlungen zur gefährlichen Körperverletzung im Rahmen der häuslichen Gewalt dauern an.