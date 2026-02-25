Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0208

In der vergangenen Nacht überrollte ein Mann seine Ehefrau in Schöneberg mit seinem Auto. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll die 59-Jährige gegen 22:10 Uhr auf dem Grazer Damm ihren 65-jährigen Ehemann in einen Parkplatz am Fahrbahnrand eingewiesen haben. Während des Rückwärtsfahrens erlitt der Mann einen medizinischen Notfall, wodurch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und seine Ehefrau, die sich hinter dem Auto befand, überrollte. Sie erlitt mehrere Knochenbrüche und kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.