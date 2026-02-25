Frau fremdenfeindlich beleidigt und angegriffen

Nr. 0206

Gestern Nachmittag wurde eine junge Frau in Steglitz von einer bisher Unbekannten fremdenfeindlich beleidigt und verletzt. Gegen 16:15 Uhr soll die Tatverdächtige in einem Bus der Linie M48 auf die 19-Jährige zugegangen sein. Die Frau soll der 19-Jährigen gegen die Schulter geschlagen und an deren Kopftuch gezogen haben. Dabei soll sie sie zudem noch fremdenfeindlich beleidigt haben. An der Haltestelle Schloßstraße seien die beiden Frauen ausgestiegen und als die 19-Jährige angekündigt haben soll, dass sie die Polizei ruft, seien weitere Beleidigungen seitens der Unbekannten gefallen. Anschließend entfernte sie sich. Die 19-Jährige blieb unverletzt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.