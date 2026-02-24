Drei Autos nach Brandstiftung nicht mehr fahrbereit

Nr. 0205

In der vergangenen Nacht brannten drei Autos in Neu-Hohenschönhausen. Gegen 23:30 Uhr wurde eine Frau auf einen brennenden Renault in der Zingster Straße aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Das Auto stand in einer Parktasche am Straßenrand. Als sich die Zeugin dem Fahrzeug genähert habe, habe sie gesehen, dass sich ein Mann am Wagen aufgehalten habe. Der Unbekannte entfernte sich jedoch schnell vom Brandort und entkam. Trotz des schnellen Einsatzes der Brandbekämpfer griff das Feuer auf einen unmittelbar danebenstehenden Audi und einen Mazda über. Alle drei Fahrzeuge wurden durch den Brand so stark beschädigt, dass sie anschließend nicht mehr fahrbereit waren. Es wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Identität des bisher unbekannten Mannes, führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin.