Zigarettenautomat gesprengt

Nr. 0203

In der vergangenen Nacht haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Hellersdorf gesprengt. Gegen 1:30 Uhr nahm eine Anwohnerin einen lauten Knall in der Schönburger Straße wahr und alarmierte die Polizei. Dem Vernehmen nach hantierten anschließend zwei Personen an dem erheblich beschädigten Automaten. Aus diesem sollen die unbekannten Täter mehrere Zigarettenschachteln entnommen haben und daraufhin mit der Beute geflüchtet sein. Es wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls durch Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).