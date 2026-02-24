Sicherheitsdienstmitarbeiter angegriffen und verletzt

Nr. 0204

Gestern Abend kam es in einer Unterkunft für Geflüchtete in Buch zu einem Angriff auf einen Sicherheitsdienstmitarbeiter. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 26-jähriger Bewohner gegen 21 Uhr im Hinterhof der Unterkunft im Lindenberger Weg einen Sicherheitsdienstmitarbeiter nach einer Zigarette gefragt haben. Als dieser verneinte, soll der Bewohner ihn angegriffen und im eine Stichverletzung zugefügt haben. Im Anschluss soll der Tatverdächtige in Richtung S-Bahnhof Buch geflüchtet sein. Der verletzte Mitarbeiter kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord).