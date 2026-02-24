Kind angefahren und verletzt

Nr. 0202

In Baumschulenweg ereignete sich gestern Nachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr ein 63-jähriger Autofahrer gegen 15:30 Uhr die Baumschulenstraße in Fahrtrichtung Köpenicker Landstraße. In Höhe des S-Bahnhofs Baumschulenweg soll er an einem stehenden BVG-Bus vorbeigefahren sein, als ein 13-Jähriger auf die Fahrbahn lief. Der Autofahrer fuhr den Jungen an, der in der Folge über die Motorhaube auf den Boden stürzte. Er erlitt Verletzungen am Kopf und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.