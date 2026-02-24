Nach Verkehrsunfall verstorben

Nr. 0201

In der vergangenen Nacht kam ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Mariendorf ums Leben. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 35 jährige Mann gegen 23:40 Uhr mit einem BMW auf dem Mariendorfer Damm stadteinwärts unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet und in Höhe des Hundsteinwegs gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand prallte. Der Fahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb noch am Unfallort. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Mariendorfer Damm stadteinwärts gesperrt. Auch der Linienverkehr der BVG war betroffen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.