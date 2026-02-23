Politisch motivierte Sachbeschädigungen an einem Bürokomplex

Nr. 0199

In der vergangenen Nacht stellte ein Sicherheitsmitarbeiter eines Unternehmens in Adlershof Sachbeschädigungen an und vor einem Bürogebäude einer Versicherungsgesellschaft fest und alarmierte die Polizei. Gegen 3 Uhr waren dem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma an der Merlitzstraße mehrere eingeschlagene Glasscheiben sowie mit roter Farbe beschmierte Schilder der Hausnummer und des Firmenlogos aufgefallen. Außerdem entwendeten die bislang unbekannten Täterinnen oder Täter zwei gehisste Fahnen, auf denen das Firmenlogo gedruckt war. Am Ort wurden zwei Feuerlöscher mit Farbanhaftungen gefunden und beschlagnahmt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.