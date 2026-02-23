Zwei Festnahmen nach Geschäftseinbruch

Nr. 0198

Einsatzkräfte in Zivil nahmen heute früh zwei Tatverdächtige nach einem Geschäftseinbruch in Pankow fest. Derzeitigen Ermittlungen zufolge habe der 17 Jahre alte Jugendliche gegen 3:45 Uhr die Glaseinfassung der Eingangstür in einem Geschäft in der Wollankstraße beschädigt und sein 15-jähriger Komplize sei in das Geschäft eingestiegen. Kurze Zeit später habe der 15-Jährige dem Älteren die gesamte Kasse des Geschäfts übergeben. Anschließend sollen beide mit der Beute in Richtung Schönholzer Straße geflüchtet sein. Die Beamtinnen und Beamten nahmen die beiden noch in der Nähe fest. Bei der Durchsuchung des 17-Jährigen wurden das mutmaßliche Einbruchswerkzeug und ein Pfefferspray gefunden und beschlagnahmt. Die gestohlene Kasse wurde vor der Festnahme auf den Boden abgestellt. Die Festgenommenen wurden für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.