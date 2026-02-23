Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall mit BVG-Bus

Nr. 0197

Gestern Mittag kam es in Gatow zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Bus der BVG. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 46-Jähriger gegen 13:30 Uhr auf der Gatower Straße in Fahrtrichtung Kladower Damm, als er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Auto von seiner Spur in den Gegenverkehr abkam. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Bus der Linie X34 zusammen. Der 29-jährige Busfahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen Baum. Auch der 46-Jährige kam von der Fahrbahn ab und auf dem Gehweg zum Stehen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ein Krankenhaus, wo er unter anderem mit einem Schienbeinbruch und Kopfverletzungen stationär aufgenommen wurde. In dem Bus erlitten der Busfahrer und zwölf Fahrgäste Verletzungen, die von den Rettungskräften ambulant versorgt wurden. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Bus wurde erheblich beschädigt und nach Abschluss der Ermittlungsarbeiten am Ort abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Gatower Straße zwischen der Straße Zur Haveldüne und Emil-Basdeck-Straße etwa acht Stunden gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.