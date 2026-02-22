Queerfeindlicher Angriff

Nr. 0196

Heute früh griff ein bislang Unbekannter in Kreuzberg eine Frau an. Die 30-Jährige befand sich gegen 5 Uhr auf dem Heimweg, als ein Mann sie auf der Schlesischen Straße auf ihr Aussehen angesprochen haben soll. Als sie versuchte ihren Weg fortzusetzen, soll der Mann sie festgehalten und mehrfach geschlagen haben. Im Anschluss ergriff er die Flucht. Die Gesichtsverletzungen der Frau müssen nun in einem Krankenhaus stationär behandelt werden. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen übernommen.