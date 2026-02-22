Auto nach Verkehrsunfall überschlagen – Fahrerin im Krankenhaus

Nr. 0195

Gestern Vormittag geriet eine Frau in Alt-Hohenschönhausen in einen Verkehrsunfall, überschlug sich mehrfach und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 40-Jährige fuhr gegen 9 Uhr mit ihrem VW auf der Indira-Gandhi-Straße Richtung Landsberger Allee, als ein 29-Jähriger mit einem Kleinbus aus einer Grundstückseinfahrt kommend nach links in dieselbe Fahrtrichtung fahren wollte. Es soll zum Zusammenstoß der Fahrzeuge gekommen sein, in dessen Folge die Frau die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Das Auto überschlug sich mehrfach und landete schließlich im dort verlaufenden Tram-Gleisbett auf dem Dach. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle wurde für den Zeitraum der Maßnahmen von Polizei und Feuerwehr gesperrt und das Fahrzeug geborgen. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) ermittelt.